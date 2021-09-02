Архангельск, 2 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Архангельске прикрыли притон для занятия проституцией. Уголовное дело возбуждено в отношении четырех участников преступной группы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Цитата из к/ф «Красотка». реж Гэрри Маршалл. 1990. США Проститутка

«По версии следствия, с декабря 2020 года по август 2021 года 44-летний житель областного центра организовал и обеспечивал содержание притонов для занятия проституцией в квартире по улице Вологодская и одной из саун, расположенной в центре города Архангельска. Услуги оказывали не менее 15 девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также всех лиц, причастных к организации и оказанию интимных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске судят группу лиц, промышлявшую секс-бизнесом.