Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Между правительством Еврейской автономии и НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» подписано соглашение о развитии инновационной деятельности, в том числе в сфере медицины. Об этом заявил 2 сентября глава региона Ростислав Гольдштейн на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, пишет телеграм-канал «Новости ЕАО».

Kremlin.ru На Восточном экономическом форуме

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«Наши специалисты и пациенты должны получить прямой доступ к высококвалифицированной медицинской помощи. Мы договорились с фондом «Сколково» о том, что будет создан цифровой контур, и наших фельдшеров будут консультировать лучшие специалисты России. Такой контур мы планируем создать в ближайшие полтора года. Технически мы готовы, к каждому социальному объекту подведен скоростной интернет. С подписанием соглашения будут решены и технологические вопросы», — рассказал Ростислав Гольдштейн.

По его словам, участники «Сколково» помогут модернизировать экономическую и социальные сферы в ЕАО. Акцент будет сделан на разработке цифровых решений для медицины региона.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии возмущены оказываемой им в период распространения COVID-19 медицинской помощью. Врачи либо не приходят к пациентам, либо приходят через три недели, а лечение без визита не назначают и рекомендаций не дают. Людям приходится заниматься самолечением. Прокуратура провела проверку работы ОГБУЗ «Областная больница» и выяснила, что флюорограф там неисправен, а работников в кол-центре и регистратуре слишком мало, чтобы успевать бесперебойно обслуживать пациентов.