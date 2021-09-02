Барнаул, 2 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Барнауле ведутся поиски 11-летнего школьника Никиты Падерова, который не вернулся из школы 1 сентября.

Ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт» Барнаульский школьник пропал после линейки 1 сентября

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По данным волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», в 14:00 по местному времени мальчик вышел из лицея, расположенного на улице Антона Петрова, но домой не пришёл. Его приметы: рост около 130 см., худощавое телосложение, серые глаза, светлые короткие волосы. Был одет: тёмно-серый свитер, белая рубашка, тёмно-синие брюки, чёрные туфли.

С собой у ребёнка был чёрный школьный рюкзак.