Москва, , 09:32 — REGNUM Переговоры между Баку и Ереваном по делимитации армяно-азербайджанской границы не ведутся из-за недавних действий Азербайджана. Об этом 1 сентября в интервью РИА Новости сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, прибывший с рабочим визитом в Москву.

Арарат Мирзоян Duma.gov.ru

«Если Азербайджан займёт конструктивную позицию и выведет свои войска с суверенной территории Армении, то есть вернется на позиции, которые были по состоянию на 11 мая этого года, то будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации», — сказал глава армянского МИД.

Он отметил, что при посредничестве Москвы идут переговоры между Баку и Ереваном по нормализации ситуации в регионе. Мирзоян выразил надежду на то, что положительных результатов получится добиться без привлечения к переговорам ООН и ОБСЕ.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». После этого ситуация на границе обострилась.

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