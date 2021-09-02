Симферополь, 2 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Для президента Украины Владимира Зеленского поездка США и встреча с президентом Байденом — это, прежде всего, пиар, призванный продемонстрировать, что его принимают всерьёз. Об этом в соцсетях написал 2 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«На самом деле, вряд ли в данном случае уместно говорить о визите, поскольку визит предполагает общение глав двух суверенных государств. Но Зеленский приехал на поклон к Байдену, как слуга к хозяину», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что по традиции с одной стороны звучали «ритуальные заклинания о поддержке Украины», с другой — заявления об «аннексии» Крыма, «российской агрессии» и просьбы о деньгах.

«Для самого Зеленского встреча с Байденом — это, прежде всего, пиар, призванный продемонстрировать, что политический недоросль пользуется поддержкой Америки и что его принимают всерьёз. Думаю, что по поводу этой «решительной поддержки» экс-комику не мешало бы пообщаться с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани, который мог бы поделиться с ним своим опытом», — добавил Аксёнов, напомнив, что Гани, возглавивший проамериканское правительство при поддержке США, бежал из своей страны, бросив соратников.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президента Украины Зеленского и президента США Байдена состоялись 1 сентября в Вашингтоне. Зеленский оценил атмосферу переговоров нормальной, но «не постоянно солнечной».