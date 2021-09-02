Берлин, 2 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Сети обнародованы фотографии интерьера BMW X1 третьего поколения. Фотографии размещены на портале Motor.es.

Motor.es Интерьер BMW X1

Отмечается, что интерьер новинки будет более цифровым. Так, внутри модели появятся два дисплея. Один предназначен для приборной панели, а второй — для мультимедийной системы. При этом экраны соединены между собой.

Новая система мультимедиа BMW X1 третьего поколения позволит обращаться ко всему перечню современных цифровых услуг в режиме онлайн. Кроме того, новинка будет оснащена системами помощи водителю.

Судя по фотографиям, BMW X1 получит новые бампера и модифицированную решетку радиатора.

Ранее компания BMW представила на японском авторынке лимитированную спецверсию хетчбэка M135i xDrive.

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