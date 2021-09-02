Москва, 2 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Москве инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает жителей города на курсы по трудоустройству, сообщается на портале мэра столицы.

Безработный

Бесплатные онлайн-курсы по поиску работы открываются в сентябре. Москвичам расскажут как найти работу в короткие сроки. Для обучения на курсах требуется предварительная регистрация.

Первый онлайн-курс «Шесть навыков эффективного соискателя» стартует со 2 сентября, второй курс «Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства» начнется с 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская служба занятости предлагает безработным горожанам около 400 тысяч рабочих мест.

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