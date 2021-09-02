Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В нынешнем году Ростуризм собирается запустить программу поддержки внутреннего туризма в зимний сезон. Об этом 2 сентября сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Tourism.gov.ru Догузова Зарина Валерьевна

Следите за развитием событий в трансляции: «Восточный экономический форум — 2021: все новости»

"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», — сказала она.

При этом Догузова добавила, что в 2022 году программа кэшбека будет действовать только в «низкий» сезон и в нее не войдут новогодние праздники и летний период.

«Ориентировочно, с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется», — пояснила глава Ростуризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что до конца 2022 года будет оформлен мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке.