Джакарта, , 09:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо продолжает планировать строительство инфраструктуры в разгар пандемии, сообщает CNBC Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Глава государства намерен строить аэропорты в различных регионах Индонезии. В бюджет на 2022 год заложено строительство и ремонт 21 аэропорта.

Власти Индонезии намерены развивать новые аэропорты, заменить покрытие взлетно-посадочной полосы, восстановить и реконструировать после стихийных бедствий аэропорт Палу.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что еще два индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей.

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