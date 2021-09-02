Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Вакцинные туры в Россию для иностранных туристов могут запустить до конца 2021 года, заявила 2 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова журналистам на Восточном экономическом форуме.

Government.ru Зарина Догузова

«Мы рассчитываем запустить «вакцинные» туры в этом году. По поручению президента работа ведется совместно с коллегами из Минздрава», — сказала она.

По ее словам, Ростуризм предлагает всем странам, с которыми к моменту запуска «вакцинных» туров будет запущено регулярнее авиасообщение. «Таких стран сейчас 60», уточнила она.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в России расширился список зарегистрированных вакцин от коронавирусной инфекции. Так, пятым препаратом, которому Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение, стала вакцина «ЭпиВакКорона-Н», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра имени Гамалеи (в августе 2020 года). Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора и препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. «Спутник Лайт», разработанный в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V», стал четвёртой по счёту зарегистрированной в России вакциной от COVID-19.