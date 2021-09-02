Саратов, 2 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 244 новых носителя коронавируса. Как сообщает 2 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, все заболевшие с установленным источником заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 94 пациентов, с признаками ОРВИ — 139 человек, у 11 — бессимптомное течение заболевания. Всего подтверждено 81 316 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 75 292 человека, за сутки — 213 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 100 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 60 человек, 29 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области только за прошедшую неделю в общей структуре заболевших коронавирусом несовершеннолетние занимают 13%.

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