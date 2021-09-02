Ульяновск, 2 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Ульяновске праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, начнутся 9 сентября и будут продолжаться четыре дня. Об этом сообщает администрация областного центра.

Ulgov.ru День Победы в Ульяновске

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Празднование 373-летия Ульяновска (Симбирска) будет проходить на открытых площадках во всех районах города. Мероприятия стартуют 9 сентября и завершатся 12 сентября.

В рамках Дня города будет работать кинопарковка на Соборной площади, пройдут фестивали тихого кино и «Город мастеров», запланированы уличные выступления музыкантов, квесты, велопробеги и ночь фитнеса, будут представлены авторские пешеходные экскурсии по 22 маршрутам и литературные туры.

Кроме того, ульяновские художники вместе с горожанами распишут стены и заборы по детским эскизам, а на набережной Свияга будут рассказывать речные истории. Также в эти дни в Ульяновске пройдут фестиваль колокольных звонов на территории Спасо-Вознесенского и другие мероприятия.

Завершится День города праздничным салютом.

С учётом пандемии коронавируса мероприятия будут децентрализованы, количество участников будет регламентироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, история Симбирска (Ульяновска) начинается в 1648 году, когда царь Алексей Михайлович отправил окольничего Богдана Хитрово для строения новых городов и засечных крепостей от реки Барыша до реки Волги. Закладка города-крепости Синбирск (с конца XVIII века — Симбирск) началась весной 1648 года на правом берегу Волги. В 1780 году учреждается Симбирское наместничество, а в 1796 году город становится центром губернии.