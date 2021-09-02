Уфа, 2 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Риск террористических проявлений сохраняется в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на заседание антитеррористической комиссии региона.

Erich Ferdinand Террор

«Наша работа по профилактике терроризма в образовательных учреждениях, молодёжной среде в целом соответствуют требованиям федерального и регионального законодательства. При этом риск террористических проявлений сохраняется. Поэтому нужно продолжать совершенствовать профилактические меры, особенно в молодёжной среде, вести системную работу по всем направлениям», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что жители региона положительно оценивают существующий уровень межнациональных и межконфессиональных отношений.

По словам руководителя администрации главы Башкирии Урала Кильсенбаева, деятельность по выявлению социально опасных форм поведения молодёжи и детей в основном сосредоточена на закрытии веб-ресурсов по выявленным деструктивным аккаунтам. Поэтому нужно расширять систему мониторинга и быстро реагировать на негативные тенденции.

Глава региона поручил госкомитету Башкирии по молодёжной политике разработать предложения по совершенствованию механизмов предупреждения и профилактики терроризма в молодежной среде, а также защиты молодежи от влияния экстремистской идеологии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в участии в экстремистской организации.