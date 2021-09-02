Кемерово, 2 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на сегодня, 2 сентября, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 174 случая.

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«Кемерово — 34, Новокузнецк — 34, Междуреченск — 14, Прокопьевск — 14, Новокузнецкий МР — 12, Анжеро-Судженск — 11, Белово — десять, Юрга — десять, Мыски — шесть, Осинники — шесть, Калтан — четыре, Киселевск — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Прокопьевский МО — три, Тайга — два, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Яшкинский МО — один», — уточняет оперативный штаб региона.

За это же время 181 пациент выздоровел, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 52 216 случаев заражения коронавирусом, 49 430 человек выздоровели, 1147 пациентов скончались.