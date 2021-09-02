Анадырь, , 09:30 — REGNUM С 29 августа на Чукотке идёт досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и депутатов думы автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Голосование © ИА REGNUM

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В досрочном голосовании могут принять участие избиратели из отдалённых населённых пунктов: оленеводы, геологи, метеорологи, военные.

Первыми на Чукотке свои голоса отдали 11 оленеводов.

Планируется охватить около 80 групп избирателей — более 2500 избирателей смогут отдать свои голоса уже до первого дня голосования — 17 сентября.

Общая протяженность 46 маршрутов, определенных для досрочного голосования, составит более 19 тыс. км, и все они проходят по бездорожью.

Также запланировано проведение голосования на судах, находящихся в плавании. Образовано семь судовых избирательных участков, досрочным голосованием планируется охватить более 160 моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, на отдалённых территориях Югры стартовало досрочное голосование.