На Чукотке досрочно на выборах голосуют оленеводы, моряки, геологи
Анадырь, 2 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. С 29 августа на Чукотке идёт досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и депутатов думы автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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В досрочном голосовании могут принять участие избиратели из отдалённых населённых пунктов: оленеводы, геологи, метеорологи, военные.
Первыми на Чукотке свои голоса отдали 11 оленеводов.
Планируется охватить около 80 групп избирателей — более 2500 избирателей смогут отдать свои голоса уже до первого дня голосования — 17 сентября.
Общая протяженность 46 маршрутов, определенных для досрочного голосования, составит более 19 тыс. км, и все они проходят по бездорожью.
Также запланировано проведение голосования на судах, находящихся в плавании. Образовано семь судовых избирательных участков, досрочным голосованием планируется охватить более 160 моряков.
Как сообщало ИА REGNUM, на отдалённых территориях Югры стартовало досрочное голосование.