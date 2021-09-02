Москва, 2 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Руководитель одного из институтов Московского государственного технологического университета (МГТУ) Григорий Зусев задержан в Москве по подозрению в хищении инвестиционных средств. Его поместили под домашний арест, сообщает 2 сентября ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дубопробка Корпус МГТУ «Станкин» в Москве

Зусев руководит институтом технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд поместил его под домашний арест до 2 октября.

По словам одного из собеседников агентства, доследственная проверка проводилась с подачи Минпромторга РФ. В ведомстве заявили об ущербе в несколько сотен миллионов рублей, причинённом государству при «задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов» и фиктивных подрядах.

Ущерб может составлять до 500 млн рублей. Отмечается также, что в ходе предварительного расследования Зусев дал признательные показания и подробно рассказал о совершённом преступлении.

Вуз «Станкин» существует с 1930 года, первоначально это был Московский станкоинструментальный институт.