Магас, 2 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Ингушетии выпустили памятку для туристов с рекомендациями, как одеваться и вести себя, чтобы не оскорбить местных жителей и не вызвать их нежелательной реакции. Правила опубликованы на официальной странице администрации Джейрахского района в Instagram.

Туризм — лучший отдых! Советский плакат

В правилах поведения гостям советуют в первую очередь следить за своим внешним видом, не употреблять алкоголь, а женщинам — не курить, мужчинам — не пытаться заговорить с незнакомыми женщинами и тем более не прикасаться к ним руками. Отдельный совет касается посещения домов местных жителей и приглашения к угощению. Такой традиционный знак гостеприимства в Ингушетии не принято отвергать, чтобы не обидеть хозяина.

«Не пытайтесь заговорить с незнакомыми женщинами, не стоит пристально разглядывать женщин и тем более указывать в их сторону рукой или пальцем. В случае если вас официально представят женщине, не протягивайте руку. Во избежание неловкой ситуации просто слегка наклоните голову в знак того, что вам приятно знакомство», — советуют в памятке мужчинам.

Что касается внешнего вида туриста, то тут женщинам рекомендуется не носить сильно облегающую, открытую и прозрачную одежду, «никаких открытых животов и глубокого декольте». Мужчин предостерегают от ношения шорт, которые «в Ингушетии носят только дети», и не советуют «оголять спину и тем более грудь».

«При посещении абсолютно любого региона нашей страны, важно знать о местных обычаях и правилах поведения. Это поможет избежать неловких ситуаций, а также наслаждаться поездкой и общением с местным населением без опаски задеть кого-либо», — подводится итог рекомендациям в памятке.