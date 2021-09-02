Элиста, 2 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Калмыкии зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии не смогли справиться с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, 546 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии эпидемиологическая ситуация несколько стабилизируется. Отмечается снижение суточного прироста числа заражений коронавирусом.