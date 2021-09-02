Иркутск, 2 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 2 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4576 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 98 938 человек (+385 за минувшие сутки).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Госпитализированы 2018 (-67 за сутки). Выздоровели 85 379 пациентов (+609 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 418 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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