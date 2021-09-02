В Калмыкии снижается число новых случаев заражения коронавирусом
Элиста, 2 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 90 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 2 сентября. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.
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В моногоспиталях лечение от COVID-19 получают 740 пациентов, из них 33 человека находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдает 4 021 житель Калмыкии.
За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 28 364 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 25 144 пациентов.