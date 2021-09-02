Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Рынок труда в России вернулся к показателям, которые регистрировались до пандемии коронавируса, заявил 2 сентября глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Duma.gov.ru Антон Котяков

«Вчера буквально у нас вышли данные Росстата последние. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень», — сказал Котяков на полях Восточного экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Котяков заявил, что уровень безработицы в России стремительно возвращается к допандемическим показателям.

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По его словам, безработица на сегодняшний день в России «достаточно хорошими темпами возвращается до допандемического уровня, составляя 4,6−4,7%».

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