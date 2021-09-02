Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Руководство Еврейской автономии ждёт от VI Восточного экономического форума практических результатов. Об этом заявил 2 сентября глава Инвестиционного агентства региона Михаил Юркин, пишет телеграм-канал «Новости ЕАО».

(сс) Erwan Hesry Теплица

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«Ждём от форума практических результатов, расширения географии рынков сбыта для наших предпринимателей. Надеемся, что наши проекты будут поддержаны федеральным центром», — сказа л Михаил Юркин.

По его словам, на ВЭФ будет заключено трёхстороннее соглашение, результатом которого станет реализация большого проекта по выращиванию овощей в закрытом грунте. Договорённости будут заключены между правительством Еврейской автономной области, ООО «Флора» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2−4 сентября.