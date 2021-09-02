Самара, 2 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Информацию о некачественно-проведенном капительном ремонте в жилом многоквартирном доме проверяют следователи в Самаре. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Скриншот видео жильцов аварийного дома Аварийный дом

В социальных сетях была опубликована информация о том, что в Куйбышевском районе города управляющая компания выполнила капитальный ремонт многоквартирного дома в Ново-Молодежном переулке: после этого на стенах здания образовался грибок, кроме этого затопило подвал.

Отмечается, что следователи организовали проверку по данному факту. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что недобросовестную управляющую компанию в Тольятти лишили 70 домов.