Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. На Сахалине на базе областного онкологического диспансера в Южно-Сахалинске создадут современный центр ядерной медицины, соглашение об этом было подписано 2 сентября на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке между председателем правительства Сахалинской области Алексеем Беликом, генеральным директором «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Игорем Носовым и руководитель компании «ЦЯМУ инвестиции» Александром Хасиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Ядерная медицина

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«Мы ставим перед собой цель — сделать так, чтобы жители Сахалина и Курил получали самую современную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Это принципиальная позиция сахалинского правительства. Поэтому мы последовательно движемся в этом направлении, уделяем большое внимание внедрению высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Создание центра ядерной медицины на Сахалине позволит проводить углубленные исследования и выявлять болезни на ранней стадии и, что самое важное, сохранять здоровье наших земляков», — подчеркнул Алексей Белик.

Для будущего центра ядерной медицины будет закуплен современный ПЭТ-сканер.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин имеет конкурентоспособные преимущества на рынке водородной энергетики с низким или нулевым углеродным следом. Островной регион планирует производить в год 30 тыс. тонн экологически чистого водородного топлива, об этом на сессии «Здоровые амбиции: презентация прорывных проектов Дальнего Востока», которая прошла 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.