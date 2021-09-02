Новосибирск, 2 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Информация о разрядах, сведения об объектах и другие актуальные для новосибирских спортсменов и тренеров данные теперь будут аккумулироваться в системе «СТАТСПОРТ». Постановление о создании системы одобрено на заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дубровин Илья ИА REGNUM Спорт

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И.о. министра цифрового развития и связи области Сергей Цукарь отметил, что создание «СТАТСПОРТ» позволит сформировать базовые условия для цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.

Отмечается, что система обеспечит эффективное взаимодействие при подготовке спортивного резерва, детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта, в том числе при формировании и исполнения календарных планов, сборе и учёте сведений о спортивных разрядах, званиях и наградах, сведений об объектах спорта, организациях и спортсменах в Новосибирской области.