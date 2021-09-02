Барнаул, 2 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 2 сентября 2021 года от коронавируса привились 633 081 человек (+3209 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

WikiImages Вакцинация

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Из общего числа привитых 119 791 жителя региона первую прививку получили (на 2044 человек меньше, чем по состоянию на 1 сентября и 511 518 человек (+5155 за сутки) полностью привиты.

Также известно о 1772 ревакцинированных (+98 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 866 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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