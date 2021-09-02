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Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

Уважаемые соотечественники! Поздравляем Вас с Днём Победы над Японией!

Этот праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году и согласно пункту 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации находится в правовой системе нашей страны.

В августе 1945 года Советской (тогда — Красной) армией освобожден Северо-Восточный Китай, северная Корея, погашен очаг мировой агрессии на востоке, ликвидировано черное пятно от поражения русских войск в 1905 году.

Возвращенный России южный Сахалин и Курильские острова из средства отрыва нашей страны от океана и базы японского нападения на наш Дальний Восток стали средством прямой связи России с океаном и базой обороны нашей страны.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция является гордостью советской военной истории, а Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная операции обусловили установление законом Сахалинской области от 17 июня 2008 года Дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, также празднуемого 3 сентября.

Медалью «За Победу над Японией» награждено более 1,8 миллиона человек. Они и их потомки заслуженно гордятся этой наградой.

Попытки низвести День Победы как день всенародного торжества до простого и безликого Дня окончания войны — несправедливы и антиисторичны, подрывают духовно-нравственные основы нашего общества, ограничивают доступ к победе как одной из ценностей отечественной культуры, потворствуют зарубежным и отечественным фальсификаторам истории, они сродни лишению российских олимпийцев флага и гимна и вступают в противоречие с Конституцией Российской Федерации провозгласившей, что Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Не меркнут слова Верховного Главнокомандующего, произнесенные в день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии:

«Слава нашим дальневосточным войскам и Тихоокеанскому военно-морскому флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины! Слава нашему великому народу, народу победителю! Вечная слава героям, павшим за честь и победу нашей Родины! Пусть здравствует и процветает наша Родина!»

Межрегиональное общественное движение (МОД) «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы», сентябрь 2021 года