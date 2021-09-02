Владивосток, 2 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Глава Камчатки Владимир Солодов в рамках II федерального Просветительского марафона «Новое Знание» выступил с темой «Внедрение зелёных стандартов на примере Камчатского края». Он рассказал об экологических технологиях в сфере городского транспорта и других общественных и социально значимых отраслях, реконструкции предприятий с учетом природосбережения, о новой «зеленой» архитектуре северных городов и многом другом.

Анна Алябьева, ИА REGNUM Владимир Солодов

«Первозданность уникальной камчатской природы является основным фактором притяжения людей жить на Камчатке и путешествовать по полуострову. Миссия Камчатки — формировать новый, экологический тип мышления человека, воспитывать и формировать экологическое сознание, ответственное отношение к природе и здоровое отношение в обществе. В связи с этим правительством региона выстраивается принципиально новая экономическая политика, направленная на развитие на неисчерпаемых, возобновляемых ресурсах с учетом сохранения экосистемы полуострова, а не на извлечении полезных ископаемых. Мы ставим перед собой амбициозную для региона России задачу — уйти от традицинной линейной экономики к циклической экономике», — рассказал Владимир Солодов.

Он подчеркнул, что к экологии нужно относиться как к политически-экономическому инструменту, приучить себя к этому как регулярному мытью рук. Губернатор пояснил, что в природе — в том числе на Камчатке — все процессы цикличны и закономерны. Ровно так же, как это работает в любых других жизненных, общественных, политических процессах. И для правильной и бесперебойной работы этих механизмов мы должны нести ответственность за каждый из элементов, из которых этот механизм состоит:

«Долина гейзеров — именно здесь мы видим эти закономерности. Гейзер извергается циклично, по одному и тому же принципу. Этапов, влияющих на извержение несколько — и они взаимозависимы. Работая четко и ответственно эти процессы в сочетании поддерживают жизнь гейзера на протяжении столетий. Стоит лишь одному из них дать сбой ‑ и гейзер погибнет. Как швейцарские часы остановят свой ход, если хоть один шуруп механизма даст трещину.

Так же в любом другом процессе: нужно следить за качеством работы каждого из шурупов, чтобы часы не останавливались. И очень важно учить этому осознанию, пониманию — от общего понимания этой взаимозависимости факторов до экспертизы в своей собственной области. Как поддерживать и корректировать работу детали, за которую отвечаешь именно ты. Чтобы четко, бесперебойно работал весь механизм».

Просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание» во второй раз, приурочен ко Дню знаний. Мероприятие проходит с 1 по 3 сентября на шести офлайн-площадках в городах России, каждый из которых представляет свой тематический трек: Москва — трек «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Казань — «Цифровой мир и Медиа», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии». В проекте в качестве спикеров участвуют российские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Во владивостокском треке марафона в онлайн и офлайн форматах также принимают участие заместитель руководителя Администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, заместитель председателя Совета директоров, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, Директор WWF России Дмитрий Горшков и многие другие.

Мероприятие транслируется в прямом эфире на сайте марафона, а также в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте .