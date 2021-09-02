Ульяновск, 2 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области ликвидированы очередные травяные пожары и зафиксированы новые термические точки. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

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По данным ведомства, 1 сентября брандмейстеры восемь раз выезжали на тушение сухой растительности. За последние сутки три очага возгорания ликвидированы в Ульяновске, два — в Чердаклинском районе, по одному — в Майнском, Новомалыклинском и Сенгилеевском районах.

Всего 1 сентября горело более 3,1 гектара площадей, из них 3 гектара сухой травы было огнём в Чердаклинском районе.

Кроме того, за последние сутки выявлено и подтверждено пять термических точек, в том числе четыре возгорания мусора и один лесной пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновские спасатели 31 августа потушили девять травяных пожаров, огнём было охвачено свыше 1,1 гектара сухой травы. Также зарегистрировано семь термических точек, в том числе шесть подтверждены.