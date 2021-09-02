Барнаул, 2 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4749 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Тяжелобольных насчитывается 536 (за сутки данные не изменились), из них 217 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 388 человек, +37 за сутки) и ОРВИ (46 001 человека, +209 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 18 детей. Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (70 922 человека, +249 за сутки) новый вирус победили 53 807 человек (+181 за сутки).

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