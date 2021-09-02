Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Рабочие завершили часть работ на мосту на перекрёстке улицы Луганской и Объездной дороги в Екатеринбурге, сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Дорожные работы

В ночь на 2 сентября было открыто движение по двум из четырёх полос путепровода на Кольцовском тракте, в сторону аэропорта «Кольцово». «Машины по этому участку уже поехали», — написал глава региона.

На съезде и ещё одной полосе моста дорожные работы продолжаются, но к 15 сентября развязку планируется открыть полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик «УралДорТехнологии» обязан завершить все работы до конца октября (согласно контракту). Ремонт моста усложнил ситуацию на дорогах, поэтому губернатор попросил исполнителя завершить работы к 1 сентября.