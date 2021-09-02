Варшава, 2 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 сентября принял участие в торжественном открытии нового учебного года в средней школе деревни Браницы-Радзыньской, что в Люблинском воеводстве. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Во время своего выступления политик завил, что «школа должна преподавать не только польский язык, математику, природоведение и другие предметы, но и ответственность».

«Школа должна учить патриотизму и коллективизму. Учить, что такое дружба и солидарность. Школа, наполненная таким содержанием, станет для Польши очень большой поддержкой», — добавил Моравецкий.

Премьер-министр отметил, что 1 сентября в текущем году это не только начало учебного года, но и «день, когда дети вернутся к нормальной жизни после года пандемических ограничений и дистанционного обучения».