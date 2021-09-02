Тбилиси, 2 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Рост ВВП Грузии во многом связан с тем, что значительно вырос объём экспорта из страны ряда товаров. Об этом 1 сентября сообщил журналистам глава директор Национальной службы статистики (Грузстат) Гогита Тодрадзе.

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Он прокомментировал обнародованный отчет Грузстата по данным с января по июль 2021 года. В нём говорится, что ВВП страны за этот период вырос на 12,2% по сравнению с 2020 годом.

«Рост в секторе обрабатывающей промышленности был в основном связан с металлургической промышленностью, экспорт ферросиликомарганца увеличился в два раза и более», — сказал Тодрадзе.

Глава Грузстата также сообщил, что экспорт вина из Грузии вырос в отчетный период на 36%, а минеральной воды — на 22%.

Напомним, ВВП Грузии с мая 2021 года начал показывать сильный рост. Первоначальный план экономического роста на текущий год составлял 4,3%. В мае Грузстат его поднял до 6,5%, в конце августа — до 8,5%.