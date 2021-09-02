Самара, 2 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Свыше 550 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Самарскую область. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

silviarita Профилактика гриппа

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Медучреждения региона начали проводить вакцинацию населения от гриппа. В первую очередь медики намерены вакцинировать тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом: дети старше шести месяцев, студенты колледжей и вузов, школьники, а также работники образовательных и медицинских организаций, коммунальной сферы, транспорта, беременные женщины, лица старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, призывники.

«2021 год отличается тем, что она (вакцинация от гриппа — Прим. ИА REGNUM) будет идти параллельно с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. Сентябрь-ноябрь — оптимальное время для вакцинации от гриппа. Очень важно не упустить время и провести вакцинацию своевременно», — приводит пресс-служба слова главного внештатного специалиста по инфекционным болезням г. Самары, заведующего инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, кандидата медицинских наук Екатерины Киндаловой.

«Иммунный ответ на вакцину от гриппа формируется от двух недель до месяца (в среднем — 21 день) и обеспечивает защиту до года. Поэтому прививаться необходимо ежегодно. Ошибочно мнение, что если человек привился от новой коронавирусной инфекции, то ему незачем делать прививку от гриппа. Состав вакцины меняется вместе с мутацией вируса гриппа — это еще одна причина, по которой надо прививаться ежегодно», — пояснила специалист.

Отмечается, что в область поступила вакцина «Ультрикс Квадри», которая предназначается для профилактики гриппа детям с шести месячного возраста, подросткам и взрослым до 60 лет.

«Специалисты напоминают, между прививкой против COVID-19 и прививкой против гриппа должен соблюдаться интервал не менее одного месяца, оптимально начать вакцинацию с прививки от новой коронавирусной инфекции, а затем привиться от гриппа. Это позволит максимально защитить себя и своих близких от этих заболеваний», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В текущем году власти региона намерены поставить прививки от гриппа не менее 60% от численности населения области.

«По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ходе регулярного мониторинга циркуляции вирусов в регионе в 2021 году не выявлено ни одного случая гриппа», — сообщает пресс-служба.