Сеул, 2 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Компания Genesis представила стратегию по электрификации, которая предполагает выпуск новой линейки электрокаров, состоящей из восьми моделей. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Genesis Будущие электрокары Genesis

Отмечается, что все новые автомобили бренда будут полностью электрическими с 2025 года. Для того, чтобы ускорить переход к электрификации, Genesis сосредоточится на стратегии двойной электрификации, которая предполагает выпуск электромобилей на топливных элементах и аккумуляторных батареях.

Genesis также планирует к 2030 году стать брендом автомобилей с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу, а к 2035 году добиться снижения выбросов углекислого газа.

Компания показала в видео видение будущего бренда. В ролике был продемонстрирован первый электрокар корейской премиальной марки, который был представлен накануне.

Электромобиль GV60 построен на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), предназначенной для электромобилей.

Ранее автопроизводитель Genesis представил обновленный кроссовер GV80 2022 модельного года.

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