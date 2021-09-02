Москва, 2 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В 2021 году Москва отмечает свой 874-й день рождения. Ко Дню города столицу украсят флагами, плакатами и декоративными конструкциями, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM День города. Москва

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, ключевым элементом концепции украшения станет слово «Москва» и цифра 874. Пешеходные зоны в городе оформят цветочными арками и установят световые лайтбоксы.

На мостах, вдоль автомагистралей, на площадях столицы установят более 2 тысяч флагов. Также Москву украсят свыше 3,2 тысячи декоративных конструкций и 1 тысяча поздравительных плакатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году День города в Москве состоится 11 и 12 сентября.

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