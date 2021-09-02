Москва, 2 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) обязательно должен быть. Об этом 2 сентября заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определённую цель», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

По его словам, формат лимита может обсуждаться, но он должен быть, чтобы российские спортсмены могли конкурировать.

«Вряд ли клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Если будет снят лимит и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?» — задался вопросом Матыцин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российский футбольный союз (РФС) предложил отказаться от лимита на легионеров. Клубы РПЛ не поддержали это предложение.