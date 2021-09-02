Варшава, 2 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Ассоциация польских учителей обратилась с открытым письмом в министерство образования, в котором выразила обеспокоенность тем фактом, что в новой школьной программе (на 2021/2022 учебный год) существенно возросла роль католической религии. Об этом сообщает Onet.pl.

Pxhere.com Католицизм

В письме указано, что государственные школы должны быть нейтральными, светскими, терпимыми и уважительными по отношению к некатолическим конфессиям, а также к атеистам.

«В то же время в последние годы существует тенденция к увеличению в школьной программе изучения католической религии, особенно это видно в этом году», — пишут учителя из ассоциации.

В качестве яркого примера учителя приводят новый, расширенный список литературы для изучения в школах. В нем заметно выросло число произведений, посвященных католицизму, а также книг под авторством религиозных деятелей.