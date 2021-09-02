Хабаровск, 2 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Прямые авиарейсы по маршруту Хабаровск — Шарм-Эль-Шейх отложили на месяц.

Египет

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«Для успешной реализации нового направления из Хабаровска в Египет скорректирована дата начала полетной программы — 26 октября», — цитирует «АиФ-Дальинформ» представителя Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентину Асееву.

Ранее планировалось, что полеты начнутся 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярные авиарейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду начнёт в октябре осуществлять авиакомпания S7 Airlines, начата продажа билетов.