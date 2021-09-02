Ульяновск, 2 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области первый звонок прозвенел для 14 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Линейка в гимназии № 1 в Ульяновске

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Врио главы региона Алексей Русских принял участие в торжественной линейке гимназии № 1, отметив, что перед первоклассниками «откроется дверь в новый познавательный мир». Из-за пандемии коронавируса в торжественной линейке приняли участие только первоклассники и выпускники 9-х, 11-х классов. Всего в образовательном учреждении будут учиться почти 1,7 тыс. детей.

Власти отмечают, что в этом году в Ульяновской области откроется более 50 центров «Точка роста». Кроме того, в День знаний заработали школьный «Кванториум» на базе губернаторского лицея № 102 и центр поддержки детей «Алые паруса».

В новом учебном году в Ульяновской области за парты сели 124 тыс. детей, из них 14 тыс. первоклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских вспомнил школьные годы, в том числе о том, как была получена «первая и последняя единица», а также объяснил, почему он не любит опаздывать.