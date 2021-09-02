Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. После производства вакцины «ЭпиВакКорона» центр «Вектор» намерен перейти на производство препарата «ЭпиВакКорона-Н». Об этом 2 сентября сообщила заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Midural.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

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«ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на неё после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Непомнящих уточнила, что вакцина «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется и более проста в производстве, а также подчеркнула, что для потребителя эти препараты, по ее словам, ничем не отличаются.

Отметим, в конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от COVID-19 центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона-Н».