Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Сахалин имеет конкурентоспособные преимущества на рынке водородной энергетики с низким или нулевым углеродным следом. Островной регион планирует производить в год 30 тыс. тонн экологически чистого водородного топлива, об этом на сессии «Здоровые амбиции: презентация прорывных проектов Дальнего Востока», которая прошла 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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Одно из главных преимуществ региона на рынке водородного топлива это непосредственная близость к крупным потребителям — Японии, Корее, Китаю.

«У нас выгодное географическое положение для транспортировки водорода. Этот фактор будет влиять на его конечную стоимость, потому что на транспортировку и хранение приходится примерно половина цены водорода. Второе — наличие ресурсной базы. Сахалинская область — газодобывающий регион. У нас есть необходимые природные ресурсы для производства водорода», — подчеркнул Лимаренко.

Также он отметил, что Сахалин технологически готов к производству водородного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Улахан-Кюёль (Табалах) в Якутии запустили электростанцию, которая работает на дизельном топливе и солнечной энергии. Старт в работе электростанции был дан на полях VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке. Гибридный топливно-энергетический комплекс возвела ПАО «Русгидро» в сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.