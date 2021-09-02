Сеул, 2 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Компания Genesis представила свой первый премиальный электромобиль под названием GV60. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Genesis Genesis GV60

Отличительной особенностью модели является оптика в передней части GV60. Так, электрокар получил четыре фары с характерным изображением двух линий по бокам.

Обтекаемый кузов GV60 почти лишен выштамповок и рельефных элементов. При этом модель обладает большими колесными арками. Электрокар Genesis получил задний спойлер и длинную колесную базу с короткими свесами. Это придает модели спортивный вид.

Genesis GV60 оснащен необычным селектором автоматической коробки передач «Хрустальная сфера». В выключенном состоянии «Хрустальная сфера» обеспечивает атмосферное освещение. Шар автоматически активируется, когда водитель готов к поездке. В нем отрывается полированная металлическая поверхность, на которой есть кнопки для активации парковки и переключения режимов движения.

Ранее специалисты компании Genesis проводили испытания нового кроссовера Genesis G90 на трассе Нюрбургринг.

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