Тольятти, Самарская область, 2 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Восемь поджогов леса было зафиксировано в Тольятти. Об этом 1 сентября сообщил глава города Николай Ренц, передает пресс-служба МЧС по региону.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Поджигатель

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«Сегодня была осуществлена беспрецедентная атака на наш лес. Буквально террористическая и подлая. За день было восемь поджогов. Они начались с 7:00 утра. И если в течение дня пожарные расчеты, лесники, спасатели справлялись, то к концу дня ветер и возгорания одновременно сразу в трех местах создали серьезную угрозу перехода низового пожара в верховой», — приводит пресс-служба слова Ренца.

Сообщается, что по тревоге были подняты огнеборцы из Чапаевска, Самары и Сызрани.

«В очередной раз негодяи, мелкие ничтожные людишки пытаются лишить нас нашего замечательного красивого леса. Пытаясь проверить нас на прочность, испытать умение, сноровку и мужество наших пожарных, организованность наших лесников и спасателей, взаимовыручку предприятий и организаций города. Я считаю, что какая-то группа никчемных людей нашему городу объявила войну. И мы эту войну принимаем. Мы обязательно найдем того, кто это делает», — заявил глава города.

По информации ГУ МЧС РФ по региону, для тушения пожара в Тольяттинском городском лесничестве по тревоге были подняты 66 огнеборцев на 14 единицах техники, а также вертолет МИ-8.

«Авиацией МЧС России произведено 14 вылетов и сброшено 70 тонн воды. Совместными усилиями удалось снять угрозу распространения на верховой пожар. Пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры для ликвидации пожара», — говорится в сообщении пресс-службы.

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