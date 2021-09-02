Чита, 2 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 300, причём 168 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 56 331 пациент (+188 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1308 человек (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 109 находятся в тяжёлом состоянии (+2 за сутки), 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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