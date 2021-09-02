«Авангард» разгромил ЦСКА в матче Кубка Открытия КХЛ
Балашиха, Московская область, 2 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка Открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
«Авангард»
В составе «Авангарда» по две шайбы забросили нападающие Петер Цегларик и Корбан Найт.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома сыграет с владивостокским «Адмиралом», а ЦСКА примет рижское «Динамо». Обе игры пройдут 4 сентября.
Напомним, в сезоне 2020/21 «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финале ЦСКА со счётом 4:2.