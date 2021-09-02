Балашиха, Московская область, 2 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка Открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Анна Рыжкова ИА REGNUM «Авангард»

В составе «Авангарда» по две шайбы забросили нападающие Петер Цегларик и Корбан Найт.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома сыграет с владивостокским «Адмиралом», а ЦСКА примет рижское «Динамо». Обе игры пройдут 4 сентября.

Напомним, в сезоне 2020/21 «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финале ЦСКА со счётом 4:2.