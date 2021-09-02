Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. При богатейших недрах и ресурсах Забайкальский край в нынешней экономической модели остаётся очень уязвимым. Об этом 2 сентября в рамках сессии Восточного экономического форума «Недолларовая экономика интеграции мировой экономики: наднациональная валюта и новая система международных расчётов как драйвер развития региональной и глобальной торговли» сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Пресс-служба правительства Забайкалья Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял экспертное участие в сессии Восточного экономического форума

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В начале дискуссии экономист, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка среди принципиальных недостатков российской экономики назвал её тотальную недоинвестированность с одной стороны, и стабильный, масштабный отток капитала из России — с другой. После этого модератор форума, руководитель службы экономических программ канала Россия-1 Алексей Бобровский попросил Александра Осипова прокомментировать проблему на примере Забайкалья.

«В каждый момент турбулентности мировой экономики действующие на территории Забайкальского края проекты приостанавливаются. Сейчас мы реализуем большое количество инвестиционных проектов, создали территорию опережающего развития.

Но в нынешних условиях только ограниченное число компаний и в очень ограниченном числе только государственных банков могут получить более или менее соизмеримые ресурсы на реализацию проектов по добыче ресурсов, переработке леса, другим направлениям.

Этот дефицит, эта нехватка крови и энергии прямым образом сказываются на таких наиболее перспективных и, с другой стороны, очень специфичных регионах страны, как Забайкальский край. Конечно, такие регионы требуют большие объёмы инвестирования для своего развития и обустройства», — сказал Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Забайкальского края во главе с губернатором Александром Осиповым 2−4 сентября работает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и готовится подписать ряд инвестиционных соглашений с крупными компаниями.

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