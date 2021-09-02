Москва, 2 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, начинается Всероссийская прививочная кампании против гриппа. Старт кампании дала главный государственный санитарный врач Анна Попова, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Вакцины от гриппа уже начали поступать в регионы России. По данным на начало сентября в субъекты РФ поставлено 70% от запланированного объема.

В 2021 году от гриппа планируется привить минимум 60% населения страны. В этом году по рекомендации ВОЗ в составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее не циркулировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровскую область доставлено более 650 тыс. доз вакцины от гриппа.

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