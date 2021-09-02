Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Арсеньеве Приморья создадут детский авиационный технопарк «Кванториум», об этом заявил на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Занятие в Кванториуме

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По поручению президента РФ Владимира Путина уже разрабатывается план социально-экономического развития Арсеньева, где базируется одно из ведущих предприятий по производству вертолётов — завод «Прогресс».

"Мы общались с заводчанами, в городе есть условия для занятия спортом, автомоделированием. При этом, мы бы хотели открыть для детей авиационный «Кванториум». Такой опыт у нас есть», — сказал Богинский.

Власти Приморья поддержали идею руководства холдинга.

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Как сообщало ИА REGNUM, предприятие Sollers планирует избежать остановку производства машин до конца текущего года, несмотря на дефицит электронных компонентов. Об этом сообщил глава компании Вадим Швецов на площадке Восточного экономического форума журналистам.